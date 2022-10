Genderless wardrobe | ecco 4 capi da rubare al tuo ragazzo!

(Di venerdì 21 ottobre 2022) Indossare qualche capo prendendolo in prestito dal guardaroba del vostro ragazzo è super cool! L’importante però è sapere come portarlo perché il look sia chic e non kitsch.qualche idea per voi. Premessa Ovviamente se non avete il fidanzato, potete tranquillamente andare a pesare dall’armadio del papà, del fratellone, oppure di qualche zio o amico più grande! Altra alternativa: potete selezionare i vostrinell’area uomo di un negozio vintage o second hand: vi assicuro che la scelta è amplissima! La camicia La camicia over è perfetta in qualunque colore: bianca (stupenda), ma anche azzurra, oppure in fantasia: a righe, a quadri, in microfantasia… l’importante è che il fit sia morbido, quindi meglio se ne trovate una senza pinces sulla schiena. La spalla scesa e le maniche ampie vi daranno un tocco super street style. Potete abbinarla con un ...

Oltre agli occhiali, un altro accessorioè senza dubbio l'orologio! Su un polso femminile, un orologio maschile risulta grande. e molto molto cool! Per me, il massimo dello stile è ...Oltre agli occhiali, un altro accessorioè senza dubbio l'orologio! Su un polso femminile, un orologio maschile risulta grande. e molto molto cool! Per me, il massimo dello stile è ...