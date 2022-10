F1 | chi è Robert Shwartzman | il pilota che ha sostituito Leclerc nelle FP1 ad Austin

Leggi su oasport

(Di venerdì 21 ottobre 2022)Michajlovi?è impegnato sulla Ferrari nel corso della prima sessione di prove libere del Gran Premio degli Stati Uniti, diciannovesimo e quartultimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Ilrusso con passaporto israeliano in carriera vanta un successo nel campionato di Formula Toyota nel 2018 e in Formula 3 nel 2019 e oggi sfrutterà il regolamento, che impone ad ogni team di far effettuare almeno 2 sessioni di prove libere a piloti “rookies”, per salire sulla F1-75. Dal 2017è entrato a far parte della Ferrari Driver Academy e, in questo 2022, è il collaudatore del team di Maranello. Nato il 16 settembre 1999 a San Pietroburgo, nel 2014 partecipa a sei gare del Campionato Italiano di Formula 4 con la Cram Motorsport, finendo sedicesimo in classifica generale. Nel 2015 ...