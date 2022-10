(Di venerdì 21 ottobre 2022) 1 Siamo gentili con noi- Essere troppo duri con seper lo più non porta a nulla di positivo. Un po' di autocca è utile per migliorare, ma in generale, uno sguardo gentile è più ...

TGCOM

Un po' di autocritica è utile per migliorare, ma in generale, uno sguardo gentile è più produttivo: poniamociobiettivi quotidiani e facciamo del nostro meglio per onorarli. Limitiamo l'...posti per lavori di pubblica utilità destinati a vercellesi percettori del reddito di ... al tempo stesso, consente al Comune di avviare una serie diinterventi di manutenzione sull'arredo ... Dieci piccoli riti per stare bene con noi stessi Le sale parrocchiali si uniscono per condividere esperienze e competenze. Obiettivo, riportare il pubblico in platea tra le difficoltà del post pandemia ...Ci sono piccoli riti e alcune buone abitudini che possono aiutarci a vedere le difficoltà da un’altra prospettiva, rendendo la realtà meno ostile: ecco allora dieci piccole strategie di sopravvivenza ...