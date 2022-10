Agenzia ANSA

Il Pnrr sarà un forte volano, a condizione che gli investimenti e le riforme vengano attuati, anche per l'occupazione. Secondo un'analisi della Banca d'Italia "l'occupazione aggiuntiva nel 2024, anno ......anni Sessanta mentre insegnava a una larga percentuale di italiani a leggere e scriverealla ... Stesso problema se si guardano i dati di: secondo l'ultima rilevazione, solo il 44,3 per ... Bankitalia:grazie a Pnrr 300mila occupati in più nel 2024 - Lavoratori e imprese Il Bollettino di via Nazionale ragiona sugli effetti occupazionali del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Le costruzioni fanno la parte del leone con ...Il Pnrr sarà un forte volano, a condizione che gli investimenti e le riforme vengano attuati, anche per l'occupazione. Secondo un'analisi della Banca d'Italia "l'occupazione aggiuntiva nel 2024, anno ...