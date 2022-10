Ballando con le Stelle | quando Franco Gatti ballò insieme ai Ricchi e Poveri e commosse il pubblico

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 21 ottobre 2022), il noto cantante “Baffo” deici ha lasciati Martedì 17 ottobre 2022, all’età di 80 anni nella sua città natale, Genova. I funerali hanno avuto luogo il 20 ottobre nella Chiesa di San Siro Nervi. L’addolorato addio del gruppo ahanno scritto sui social che un pezzo della loro vita era andato via, sebbene il cantante si fosse già allontanato da loro nel 2013, dopo la dolorosa morte del figlio Alessio, per via di un infarto causato da un cocktail di eroina e droga. Questo tragico evento segnò profondamente siasia la band, che ridusse drasticamente le sue esibizioni: durante le poche apparizioni in televisione, inoltre, il cantante non ha mai nascosto l’atroce ...