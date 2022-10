Assalto al Congresso | Steve Bannon condannato a 4 mesi

(Di venerdì 21 ottobre 2022) (Adnkronos) –, il guru della destra americana, e non solo, è statoa quattroper oltraggio al, essendosi rifiutato di testimoniare di fronte alla commissione della Camera che sta indagando sull’al. Il giudice Carl Nichols ha stabilito che l’ex stratega di Donald Trump non dovrà scontare la pena fino a quando non sarà completato il processo di appello. L'articolo proviene da Italia Sera.

Anche Trump è destinatario di un 'sub poena' per testimoniare davanti al. Pena sospesa in attesa dell'appello leggi ancheCapitol Hill, Trump convocato da commissione d'inchiesta ......a quattro mesi e 6.500 dollari di multa per oltraggio alda un tribunale federale di Washington. Bannon si era rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine sull'al ...Steve Bannon , l’ex capo della campagna elettorale di Donald Trump e suo stratega alla Casa Bianca, è stato condannato da una corte federale di Washington a ...L'ex consigliere e stratega di Donald Trump si era rifiutato di testimoniare e fornire documenti nell'indagine sull'assalto al Capitol, dovrà pagare anche una multa di 6.500 dollari ...