A Milano il 26/11 apre primo tratto linea 4 metropolitana

Agenzia ANSA

Il 26 novembre aprirà il primo tratto della M4, la nuova linea della metropolitana che collegherà l'aeroporto dicon la città. Si aggiungerà alle già esistenti linee 1, 2, 3 e 5. Il sindaco Giuseppe Sala ha annunciato che il 26 novembre aprirà il tratto fra Linate e Dateo. Entro giugno, ha aggiunto, la ...La biglietteria del Palazzo del Tribunalealle ore 20.00. Potrete attendere l'inizio dello ... questa mattina hanno fatto la loro comparsa negli studi di via Massena aa Radio Deejay. In ... Borsa: Milano apre in calo dello 0,89% Borsa: Europa prende fiato dopo il mini rally, Milano apre a -1% Gas in calo (-4,8%) dopo accordo Ue su 'price cap' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 21 ott -… Leggi ...Il programma dettagliato di Inconfondibile 2022, il Festival dei vini ancestrali che si svolge a Milano il 23 e 24 ottobre al Westin Palace.