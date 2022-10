“Welcome to Britaly” | la copertina di The Economist per cui nessuno si indignerà

to" , sentenzia l'Economist, e la vignetta dice tutto: la premier (ormai ex) britannica Liz Truss, protagonista di uno dei flop più clamorosi della storia dei governi made in UK, viene ...Non ha portato fortuna al Regno Unito la copertina del ' The Economist ' (in edicola domani, ndr) circolata in rete questa mattina. "to" con la ormai ex premier Liz Truss raffigurata con in mano una lancia a forma di forchetta con tanto di spaghetti arrotolati e uno scudo a forma di pizza, ha segnato proprio la ...Dopo che il settimanale britannico ha raffigurato la premier dimissionaria Liz Truss “armata” di pizza e spaghetti, sui social si sono letti molti commenti ironici e indignati. Oggi si è mossa anche l ...Economist copertina Italia, il settimanale londinese ha pubblicato una copertina che ha fatto discutere in Italia ...