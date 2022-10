Ultime Notizie – Malore prima di partita calcio nel Pistoiese | morto portiere 28enne

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Undi 28 anni, Davide Gavazzi, che militava nella Montagna, squadra di dilettanti di seconda categoria, èoggi, all’ospedale fiorentino di Careggi. Il giovane era arrivato ieri in gravissime condizioni in seguito a un arresto cardiaco, che si era verificato a Gavinana (Pistoia) mentre, sul campo di, stava eseguendo il riscaldamentodelladi Coppa Toscana contro la Cintolese. Ilera stato trasportato con l’elisoccorso Pegaso a Careggi ed era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Nellesettimane erano cominciate a circolare delleche indicavano come Diane Kruger potesse essere entrata a far parte del cast di Dary Dixon , lo spin - off di The Walking Dead incentrato ...'Il flusso di armi della Nato verso l'Ucraina e gli aiuti militari a Kiev avvicinano l'alleanza alla pericolosa linea dello scontro militare diretto con la Russia' è il nuovo avvertimento del ...Record del deficit del commercio estero nei prime sei mesi dell'anno in Giappone, a fronte del progressivo deprezzamento dello yen sulle principali valute. (ANSA) ...A tal proposito, Antonino per risollevare l'umore dalla sua amica, le racconta di un sogno fatto negli ultimi giorni. La Casa di Grande Fratello era immersa in un complesso di case, intorno c'erano ...