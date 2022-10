Seconda categoria | morto il portiere Davide Gavazzi | aveva accusato un malore in campo

Si chiamava Davide Gavazzi, aveva 28 anni e militava nella Montagna Pistoiese, squadra di dilettanti di, il giovane portiere che è morto quest'oggi, presso l'ospedale fiorentino di Careggi. Fatale un arresto cardiaco approfondimento Napoli, ha un malore mentre guida l'auto: morto ...Il portiere del Montagna Pistoiese aveva accusato un malore in campo ieri pomeriggio , prima del match di Coppa Toscana dicontro la Cintolese. SHOCK Una vicenda drammatica, ...La tragedia in provincia di Pistoia: il calciatore non ce l'ha fatta. Le parole della sua squadra, la Montagna Pistoiese, che milita in Seconda Categoria ...Tragedia in Seconda categoria: il portiere della Montagna pistoiese è morto in seguito ad un malore avuto poco prima dell’inizio della partita prevista nella Coppa Toscana, in programma ieri, 19 ...