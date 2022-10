Agenzia ANSA

...ilfinanziario di Kiev di qui alla fine dell'anno anno è praticamente coperto. Ma gli effetti della guerra ci impegneranno per molti anni". Lo ha detto il cancelliere tedesco, Olaf, ...Di conseguenza, l'interodovrà essere coperto dalla coltivazione in Germania. Le norme ... mentre i Socialdemocratici disi sono detti soddisfatti dei punti contenuti nella bozza. ... Scholz, fabbisogno di Kiev è coperto fino a fine anno "La buona notizia è che il fabbisogno finanziario di Kiev di qui alla fine dell'anno anno è praticamente coperto. Ma gli effetti della guerra ci impegneranno per molti anni". Lo ha detto il cancellier ...La manovra ipotizzata da una commissione ad hoc costerebbe 90 miliardi di euro, a valere sul fondo di stabilizzazione dell’economia rifinanziato con 200 miliardi per l’emergenza energetica. Critiche d ...