Sampdoria | Lanna | «Il CdA non si dimette»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole del presidente dellasulla cessione: «È tutto in mano a Vidal e Banca Lazard. Il CdA non può decidere nulla» (Alessio Eremita dallo stadio Ferraris) – Marco, presidente della, ha fatto il punto della situazione in casa blucerchiata. Ecco le dichiarazioni raccolte da sampnews24.com. Di seguito le sue parole. DIMISSIONI DEL CDA – «Non ci dimettiamo. Il senso di responsabilità ha fatto sì che abbandonassimo sempre questo pensiero. Se in futuro dovessero esserci cose che ci toglieranno autonomia, ne riparleremo. A oggi non ci sono queste condizioni». CESSIONE DELLA– «È tutto in mano a Vidal e Banca Lazard. Il CdA non può decidere nulla, né accettare né rifiutare. Siamo solamente spettatori di questo evento». FERRERO A GENOVA – «Sull’episodio di lunedì, posso ...