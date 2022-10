Rally Spagna | Ogier detta il passo nello shakedown

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Primi tempi inin vista del penultimo evento del Mondiale2022. Il francese Sébastien(Toyota) è stato il miglioreodierno, turno che come sempre precede l’evento senza influire sulla graduatoria generale. Il #1 del gruppo ha fermato il cronometro in 2.40.1 precedendo di nove decimi la Yaris del giapponese Takamoto Katsuta. Terza piazza con il parziale di 2.41.3 per il francese Pierre-Louis Loubet, al rientro nella classe regina del WRC con una Ford del team M-Sport. Il neocampione del mondo Kalle Rovanpera (Toyota) ha concluso quarto davanti al teammate Elfyn Evans, gallese che insegue ancora il primo acuto stagionale. Decisamente più attardate, invece, le Hyundai con l’undicesimo crono da parte dell’estone Ott Tanak davanti al belga Thierry Neuville, padrone della ...

... invece, ritroveremo Adrien Fourmaux e Pierre - Louis Loubet , giovani francesi che sono chiamati a ben figurare a poche settimane dalla chiusura della prima stagione del Mondialecon delle ...Wrc, gli orari su Sky alle 10.30 e alle 16.00 di sabato 22 ottobre alle 8.00 e alle 12.00 di domenica 23 ottobreDopo la incoronazione di Kalle Rovanperä in Nuova Zelanda, il WRC torna brevemente in Europa per il Rally Spagna (o Rally RACC), penultima prova del ...Strade asfaltate in Spagna, in grande maggioranza piatte e molto molto belle, che lasciano pensare alla scelta di traiettorie molto tagliate che potrebbero contribuire a sporcare il fondo in alcuni pu ...