Pallanuoto | A1 2022-2023 | le favorite Sarà ancora una volta Pro Recco vs AN Brescia

Leggi su oasport

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Pronto a ripartire il campionato di Serie A1 dimaschile: scatta nel week-end la regular season, un lungo cammino verso i play-off che assegneranno lo scudetto. Negli ultimi sedici anni a vincere il titolo sono state solamente due squadre: Proe AN, anche quest’anno non dovrebbe cambiare lo scenario. I recchelini sono detentori del tricolore e l’anno scorso hanno dominato anche in Europa portandosi a casa la Champions League. La banda di Sandro Sukno vuole ripetersi: in Italia, contro una rosa di questo livello, che ogni anno può contare su innesti di qualità (arrivati due titolari della Nazionale di Campagna come Andrea Fondelli e Matteo Iocchi Gratta),veramente difficile competere. Ci proveràunala compagine lombarda di Sandro Bovo, che ...