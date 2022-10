Opposizioni preoccupate | Non faremo sconti

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - Opposizione “rigorosa”, “ferma”, “senza”. Davanti al Capo dello Stato, nel primo giorno delle consultazioni per la formazione del nuovo governo, sfilano i leader dei partiti avversari della coalizione di centrodestra, che salirà domani compatta al Colle. Partito democratico, Movimento 5 stelle, Terzo Polo, +Europa, Alleanza Verdi e Sinistra, Autonomie, elencano al Presidente della Repubblica (al quale tutti esprimono la loro fiducia) le loro perplessità e richieste, ma il no al sostegno a un esecutivo a guida Meloni - seppur con sfumature diverse - è comune. Il Partito democratico sarà “convintamente all'opposizione. Un'opposizione ferma – scandisce Enrico Letta - a una maggioranza che è tale in Parlamento ma non nel Paese”. #consultazioni, il Presidente #Mattarella incontra i gruppi Parlamentari “Partito Democratico-Italia Democratica e ...

'Siamo pienamente disponibili a intavolare un rapporto - le sue parole - ma questo non può diventare l'unità delle'contro', che non gioverebbe al dialogo che si deve instaurare con il ...Intanto lesi sono dette '' per la politica estera. La presidente di Fdi è ottimista. 'Insieme a tutta la coalizione del centrodestra, saliremo al Quirinale per le ...Roma, 21 ott (Adnkronos) - "Al Quirinale abbiamo avuto l opportunità di parlare a lungo con il Presidente della Repubblica. E gli abbiamo detto che lavoreremo per la costruzione di ...Il toto-ministri ancora non si compone. Il centrodestra oggi salirà unito per Meloni premier, ma il Cavaliere resisterà a tacere