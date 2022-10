Lukaku ritorna in campo | Inzaghi ha già cambiato l' Inter per lui

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Romeluha un pallone nella mano destra e un cronometro in quella sinistra, mentre viene immortalato dal fotografo ufficiale dell'. Lo sguardo è basso, come se volesse concentrarsi sul terreno di gioco, sul profumo del prato verde, sul momento: sta per iniziare l'ultimo allenamento individuale. Per questo sorride, il belga. Il via libera è arrivato dopo gli esami di controllo effettuati in mattinata, la cicatrice sul flessore è sparita, non c'è più rischio clinico in un rientro definitivo al gioco, al calcio, alle partite. Dunque da oggi tornerà ad allenarsi con i compagni e sarà a disposizione di Simoneper la sfida alla Fiorentina in programma sabato: non partirà titolare ma potrà sgranchirsi le gambe per una manciata di minuti finali in vista del decisivo crocevia di Champions di mercoledì prossimo contro il ...