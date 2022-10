Liverpool - West Ham 1 - 0 | gol e highlights

Nella sfida della 12esima giornata di Premier League, ilbatte 1 - 0 ilHam con un gol di Nunez e conquista il 7° posto in classifica: ...L'ex colonna delè a rischio esonero: le quote relative ad suo eventuale licenziamento ... I londinesi sono stati battuti sonoramente da Newcastle eHam e non sono andati al di là di un ...Le probabili formazioni di Nottingham-Liverpool, match di scena al City Ground valido per la tredicesima giornata di Premier League ...Nel mercoledi della 12^ giornata di Premier League, il Liverpool batte 1-0 il West Ham con un gol di Nunez e conquista il 7° posto in classifica. Mezzo passo falso del Chelsea che… Leggi ...