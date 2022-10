L' Inter non rischia | niente Fiorentina per Lukaku | resterà ad allenarsi alla Pinetina

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Romelunon tornerà in panchina neppure sabato a Firenze. La decisione definitiva sarà presa dopo la seduta in programma domani, prima della partenza della squadra per la Toscana, ma l'...

So che mi sono venuti a vedere diversi club tra i quali anche Chelsea e, ma quando hanno ... Ogni giorni andavi al campo sperando che l'allenamentofinisse mai. Torelli, partitelle... si ...Anche perché la condizione attualeè ancora sufficiente per metterlo in campo per una manciata di minuti senza rischiare nuovi problemi. NESSUN AZZARDO La decisione di convocare Lukakudeve ...Turno lungo, da venerdì a lunedì sera, per l’11esima giornata del campionato di Serie A nella quale spiccano un derby e due partite di cartello Le grandi tornano a giocare in Champions League e dunque ...Inter, Juventus e Roma continuano a tenere nel mirino lo stesso obiettivo, ma una cessione potrebbe complicare tutto e alzare le richieste ...