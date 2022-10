La madre 91enne muore e il figlio la veglia per una settimana | allarme dato dai vicini

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Chieti - Il corpo di una anziana donna è stato trovato in avanzato stato di decomposizione all'interno di un'abitazione di Lanciano, a dare l'deidi casa che non avevano più visto l'anziana da diversi giovani. Le forze dell'ordine intervenute dopo l'lanciato, sono entrate nell'abitazione e hanno trovato il corpo della 93 enne in un avanzato stato di decomposizione. La donna viveva con ildi 61 anni che hato la mamma che secondo il medico legale sarebbe morta da una. leggi tutto

