La cantante Ditonellapiaga si accoda al coro stonato dei sinistri | «Timori per i diritti conquistati dalle donne»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Ci voleva anche. Da quando Giorgia Meloni ha vinto le elezioni la sinistra e le femministe si sono ancora di più scatenate, seguite a ruota da artisti vari. Lanciano allarmi pretestuosi, primo fra tutti quello sull’aborto e sui. A nulla sono servite le parole della leader di FdI che in più occasioni ha detto chiaro e tondo che la legge 194 non si tocca. «Non intendo abolire la legge 194, non intendo modificare la legge 194. La legge sull’aborto rimane con Fratelli d’Italia esattamente com’è». La stessa Giorgia Meloni in una lettera al Corriere ha poi puntualizzato: «Stereotipi ormai logori dipingono la destra come retriva e maschilista, mentre il rapporto tra lee la sinistra in realtà è più sbandierato che effettivo».: «per...