Calciomercato.com

Calciomercato, cresce laper N'Dicka, difensore mancino dell'Eintracht Francoforte in scadenza: c'è il Siviglia Lasegue con interesse la situazione di Evan N'Dicka, difensore dell'Eintracht ...Dobbiamo essere noi stessi, laè una squadra piena di campioni, per loro le pressioni non sono ... "Bajrami ha una- spiega Zanetti - che deriva anche dal mercato. A inizio stagione non ... Juve, concorrenza forte dalla Spagna per N'Dicka Il restyling sulla fascia sinistra chiama l’azzurro. La Juventus prepara la rivoluzione in corsia guardando la Serie A. In particolare, in casa Empoli. Il nome di Fabiano Parisi può scaldare le prossi ...Il 2023 si sta avvicinando e i tifosi sono impazienti di capire quali potrebbero essere le mosse di calciomercato della Juventus.