Ha vinto la Maggioni. Fiorello spostato su Rai2

(Di giovedì 20 ottobre 2022)(Us Rai) Si chiamerà “Viva” il nuovo programma diper la Rai. E’ questo il titolo che l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes ha impiegato stamattina nel presentare nel Consiglio di Amministrazione dell’Azienda il nuovo progetto dell’artista, autore e intrattenitore. “Viva” consisterà in 135 puntate e andrà in onda dal lunedì al venerdì dal 7 novembre su RaiPlay e dal 5 dicembre su Rai 2. Durerà fino a giugno. E’ previsto nella fascia tra le 7 e le 8.30 con un orario ancora da stabilire nei dettagli. Oltre che su RaiPlay il programma potrà essere ascoltato su RayPlaySound e Rai Radio Tutta Italiana. Inoltre, il sabato e la domenica, su Radio 2, il meglio della settimana. Dunque, è il TG1 di Monica, che non voleva perdere lo spazio di TgUnomattina, a ...