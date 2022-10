Giorgia Meloni | Europa e atlantismo | chi non li condivide è fuori dal governo

(Di giovedì 20 ottobre 2022) AGI - "Su una cosa sono stata, sono, e sarò sempre chiara. Intendo guidare uncon una linea di politica estera chiara e inequivocabile. L'Italia è a pieno titolo, e a testa alta, parte dell'e dell'Alleanza atlantica. Chi non fosse d'accordo con questo caposaldo non potrà far parte del, a costo di non fare il".affida a una nota la linea estera che condizionerà il suo esecutivo sciogliendo ogni dubbio e intervenendo dopo le frasi di berlusconi contenute nei due audio pubblicati oggi. "L'Italia con noi alnon sarà mai l'anello debole dell'occidente, la nazione inaffidabile tanto cara a molti nostri detrattori. Rilancerà la sua credibilità e difenderà così i suoi interessi. Su questo chiederò chiarezza a tutti i ...

dovrebbe prestare giuramento come nuovo primo ministro a Roma, il futuro della signora Truss non potrebbe essere più precario'. 'In secondo luogo, proprio come l'Italia è diventata il ...'La domanda oggi è: può ritornare quella storia La vittoria elettorale di, che ha militato nelle organizzazioni giovanili del Msi (che con la svolta di Fiuggi ha abbandonato ogni ..."A questo punto le garanzie date al sostegno dell'Ucraina di fronte all'aggressione russa appaiono sempre più incerte..." ...Isabella Rauti, senatrice di Fratelli d’Italia ed in lizza per un ministero nel governo Meloni, è ospite della puntata del 20 ottobre di ...