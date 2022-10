(Di giovedì 20 ottobre 2022) La "del" da parte dell'dovrebbe essere portata davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia. Lo ha affermato il presidente turco Recep Tayyip, come ...

"La questione dovrebbe essere portata davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia e per metterli all'angolo dovrebbe essere chiesto un compenso", ha detto, come riporta la ......5 milioni di aiuti a Kiev, il presidente turco, Recep Tayyipspinge su nuovi negoziati: '...segreti inerenti varie operazioni degli Stati Uniti e che gli americani vorrebberoper ... Erdogan, processare Armenia all'Aia per distruzione Karabakh - Europa La "distruzione del Karabakh" da parte dell'Armenia dovrebbe essere portata davanti alla Corte internazionale di Giustizia dell'Aia. (ANSA) ...Nuovi raid su Kiev, Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr. Blinken a Stanford: "Mosca usa i droni contro i civili, un segno di crescente disperazione" ...