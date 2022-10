Derubato da finti soccorritori crepa d’infarto a Napoli Presi i ladri | erano un ragazzo e una ragazza

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Quelli che sipresentati come i suoi angeli custodi rivelandosi poi suoi carneficidue ragazzi, un lui e una lei, che oggi sono stati rintracciati e arrestati falla polizia. Teatro della tragedia la strada che congiunge, a, la Stazione Centrale acon il Centro DIrezionale. Ieri, nel primo pomeriggio la coppia si è offerta di aiutare un uomo di 82 anni a cambiare una gomma bucata, poi invece lo ha aggredito sottraendogli il borsello. Un colpo per il povero Antonio Spinetti, morto dopo poco stroncato da un malore. Immediati i soccorsi, ma quando i medici del 118 hanno provato a rianimarlo non c’era già più niente da fare. Sul posto è intervenutA la polizia che ha messo insieme i pezzi di una storia che ha dell’incredibile. L’anziano si trovava in auto nei paraggi del Centro Direzionale, quando ...