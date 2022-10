Cremonese | che fatica! Elimina 4 - 2 ai supplementari il Modena in 10

...accorcia le distanze con un rigore di Diaw al 90' e poi trova l'incredibile pareggio di Diaw con un preciso sinistro da centro areanon lascia scampo al portiere. Nei supplementari la...Modena in 10e Modena hanno giocato a viso aperto, pur con le squadre infarcite di ...partiti un po' sornioni ma al quarto d'ora sono andati vicinissimi al vantaggio grazie a Buonaiuto...Pur soffrendo allo Zini, la Cremonese batte il Modena per 4-2 ai tempi supplementari e conquista gli ottavi di finale di Coppa Italia dove affronterà il Napoli di Spalletti. Il Modena, in dieci dal 21 ...La Cremonese si è qualificata per gli ottavi di Coppa Italia. I grigiorossi hanno però avuto bisogno dei tempi supplementari per sconfiggere 4-2 il Modena, rimasto in dieci dal 21' ma capace di tornar ...