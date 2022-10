Buon compleanno Alenicev | il russo campione d’Europa col Porto

(Di giovedì 20 ottobre 2022) 20 ottobre 1972:Il 20 ottobre del 1972 nasce Dmitrij. Il centrocampistasi è messo in mostra, nel campionato, prima nella Lokomotiv Mosca e poi nello Spartak. Nel 1997 viene eletto miglior giocatoree proprio questa nomina lo porta ad attirare l’attenzione di diversi club europei. L’anno successivo è la Roma ad acquistarlo. Chiude la sua prima parentesi, in Russia, con 191 presenze e 18 reti. Nonostante le aspettative fossero alte su di lui, coi giallorossi non riuscì ad imporsi come fece in Russia. Solo 28 le presenze condite da due reti. L’unico momento importante nella sua carriera con la maglia capitolina fu nella partita contro la Fiorentina. In questo match, datato 17 ottobre, la squadra allora allenata da ...

AC Milan

Una Mara Venier super raggiante, in gondola, si auto augura, nella splendida cornice di Venezia. La signora della domenica posa nella sua città, nello scatto condiviso sui social. E ...... e mettere un governo già scelto dalla minoranza ucraina di persone per bene e disenso; un'... 'Da Putin lettera dolcissima per il mio. Meloni Mi ha riso in faccia, impari a parlare' ... Compleanno Mister Stefano Pioli 2022 | AC Milan Nel giorno del suo 71° compleanno, Claudio Ranieri ha parlato a Radio Marca: "Voglio davvero continuare ad allenare, non cerco una squadra in particolare ma spero mi venga proposto un buon progetto.Edoardo Leo e Barbara Ronchi sono Dante e Alice, una solida coppia di innamorati pazzi l’una dell’altro in Era Ora. Dante è un uomo super impegnato, “puntualmente” in ritardo, sempre indaffarato tra l ...