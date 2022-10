Bagnaia | Sepang circuito amico | però

(Di giovedì 20 ottobre 2022) MotoGp in Malesia: domenica per Pecco e Ducati primo match point mondiale. Nella top class da 50 anni non vince un pilota italiano su moto italiana

(MALESIA) " Dopo la grande rimonta, il primo match point. Peccosbarca aper la prima volta in testa al Mondiale e con la chance di conquistare uno storico titolo iridato. Grazie al terzo posto ottenuto a Phillip Island,ha ora un vantaggio ...Ecco le combinazioni che potrebbero portarea vincere il suo primo titolo già domenica 23 ottobre avince la gara di, con Quartararo non meglio di 4°2° a...«Dobbiamo restare concentrati e con i piedi per terra». Il mantra in Casa Ducati si fa sempre più incalzante, adesso che lo squadrone rosso sbarca in Malesia da leader del campionato e potrebbe ripete ...ROMA. – Massima concentrazione su un tracciato ‘amico’ con l’obiettivo di riportare il Mondiale in Italia e alla Ducati a distanza di anni dall’epoca d’oro di Valentino Rossi (2009) e dall’exploit di ...