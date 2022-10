Atletico Madrid | Cerezo | «Noi contenti di De Paul»

(Di giovedì 20 ottobre 2022) Le parole del Presidente dei colchoneros su De: «Siamodi lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi» Il presidente dell’, Enrique, ha parlato a Radio Del Plata di Rodrigo De. Di seguito le sue parole sull’argentino, che interessa a Juve e Milan CESSIONE – «Non sappiamo niente. Chiedetelo a chi lo dice, perché evidentemente ne sa più di noi. Deè un buon giocatore, è dell’Atlético, siamodi lui e non ci sono problemi. Non ci sono dubbi. È stato qualche settimana senza giocare e non so perché: l’allenatore organizza la squadra e decide chi deve giocare». LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio News 24.

Non vanno benissimo le cose per Rodrigo de Paul all'. Tornato in orbita Serie A, le voci sul suo futuro sono state subito spente dal presidente dell'Atlético, Enrique Cerezo, che ha dichiarato a Radio Del Plata : 'Cessio ne Non ...Dopo undici anni consecutivi alla guida dell', Diego Pablo Simeone potrebbe decidere di cambiare aria a fine stagione, nonostante un ricchissimo contratto da 20 milioni di euro a stagione fino al 30 giugno 2024. Le voci che ... La Liga: pareggi per Siviglia e Atletico Madrid Shunsuke Nakamura, tre anni a Reggio Calabria e tanta gloria con i Glasgow Celtics, lascia il calcio. Le accuse di razzismo all'Italia, il fallimento in Spagna ...