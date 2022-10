(Di giovedì 20 ottobre 2022), 20 ott. (Adnkronos Salute) - Diagnosi e'Ai, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina per costruire la sanità del futuro. E' l'obiettivo di unsiglato da Università Vita-Salute San(UniSr) e Irccs Ospedale Sandicon: "Una partnership strategica che metterà a disposizione dei clinici una piattaforma unica in Europa", annuncia il Gruppo San Donato (Gsd). "Un esperimento che integra il sapere di team medici multidisciplinari alle ultime innovazioni digitali". Numerose sono le soluzioni Ai sviluppate ad oggi nel mondo - spiegano da Gsd - con lo scopo di supportare i medici nella diagnosi delle malattie, riducendone i tempi e aumentandone l'accuratezza, di ...

Tiscali Notizie

...accusati di aver giocato al casinò perdendo ingenti somme e facendo fallire la parrocchia di... Speriamo di raggiungere uncon la diocesi' . Alberto Scagni è seminfermo: "Dentro me non ero ...... presidente dell'Università Vita - SaluteRaffaele (UniSr) di Milano e vicepresidente del GruppoDonato (Gsd) che oggi ha annunciato untra UniSr - Irccs OspedaleRaffaele e ... Accordo San Raffaele Milano-Microsoft per cure guidate dall'Ai Milano, 20 ott. (Adnkronos Salute) - Diagnosi e cure guidate dall'Ai, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina per costruire la sanità ...(Adnkronos) - Diagnosi e cure guidate dall'Ai, l'intelligenza artificiale applicata alla medicina per costruire la sanità del futuro. E' l'obiettivo di un accordo siglato da Università Vita-Salute San ...