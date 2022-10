Van Basten più forte di Maradona? Da non credere la risposta di Galliani!

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Adriano Galliani, storico direttore del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN dove ha toccato diversi punti. Tra gli argomenti principali dell’intervista troviamo gli elogi a Marco van, ex attaccante olandese del grande Milan, che lo ha paragonato a Diego Armando. Di seguito, le sue parole: “Nel Milan hanno giocato 9 Palloni d’Oro e tanti grandi brasiliani. Nel mio cuore però, in maniera indelebile, resta Marco Van. Poteva vincere tanti altri Palloni d’Oro, il problema è che si è fermato a 28 anni per un problema al ginocchio. Avrebbe potuto vincere gli stessi premi di Messi e Cristiano Ronaldo. Lui è l’unico giocatore per cui mi inginocchio, è come la Madonna per me. Per me è stato il piùdi tutti, magari molti non la ...