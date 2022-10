(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ilha annunciato l'accordo per il rinnovo del contratto del terzino sinistro spagnolo José Luis(classe 1995)...

Calciomercato.com

Di seguito riportiamo il comunicatodel club spagnolo. COMUNICATO - "IlCF ha raggiunto un accordo per il ...Juve, sfuma il colpo a sinistra: ha firmato con Gattuso Gaya © LaPresseDicevamo della ... Nella lunga lista di nomi è finito pure Jose Gaya, bandiera delche piace pure al Barcellona. ... Valencia, UFFICIALE: rinnova capitan Gayà | Mercato Il Valencia ha annunciato il prolungamento del contratto del capitano José Luis Gayà. Il terzino spagnolo ha firmato fino al 30 giugno 2027.Notizia di mercato importante per la Juventus, con il rinnovo ufficiale per altri quattro anni di Gaya col Valencia ...