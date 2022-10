Udinese | fissata la data per l' inaugurazione dei gettoni bianconeri

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ora manca davvero poco: l'avventura dell'con i fan token è a pochissimi giorni dal varo ufficiale, ben otto mesi dopo l'annuncio della partnership con la piattaforma digitale. La Fto è in ...

La Gazzetta dello Sport

Ora manca davvero poco: l'avventura dell'con i fan token è a pochissimi giorni dal varo ufficiale, ben otto mesi dopo l'annuncio della partnership con la piattaforma digitale. La Fto è in programma per il prossimo 26 ottobre. Era il ...... dopo il pari tra Atalanta e. Gli uomini di Spalletti hanno centrato un'altra goleada ... Davanti alla Juventus c'è ora anche la Roma, vincente contro il Lecce e oraa 12 volte la posta. Udinese e fan token: dal 26 ottobre la vendita dei gettoni Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...La Lazio continua a rimanere con il fiato sospeso per Ciro Immobile. L’attaccante biancoceleste, uscito malconcio dall’ultimo match di campionato disputato all’Olimpico contro l’Udinese, ha accusato u ...