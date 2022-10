(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Ancora attacchi russi contro infrastrutture energetiche. Russia, leucraine hanno cercato di riconquistare la centrale di Zaporizhzhia. «Attacco respinto». Biden sblocca 15 milioni di barili di petrolio dalle riserve strategiche. Usa-Gb, continueremo a fornire armi all’. Usa, iraniani in Crimea per addestrare russi a uso droni

Raid russi senza tregua sull'. Un terzo del Paese è al buio per le bombe cadute sulle centrali elettriche, blackout in mille città. Mosca rilancia l'offensiva su Kharkiv, da dove si cercano di ...... su Rai 3, picchia duro su Silvio Berlusconi e quasi non vuole commentare leparole del ... sostenendo che si riferissero agli anni passati, ma visti anche i riferimenti alla guerra inla ... Ucraina ultime notizie. Capo forze di invasione russe: «A Kherson situazione tesa e difficile» Pesano le sanzioni e la mobilitazione militare. Nella “Ciscaucasia” le imprese hanno perso fino al 90% del fatturato. Redditi consumati dall’inflazione. I proventi dalla vendita dell ...Nell'ultima settimana la Russia ha intensificato i bombardamenti in Ucraina, senza prestare molta attenzione alla presenza di civili (sono morte circa 70 persone negli ultimi giorni) e mirando sopratt ...