The Flash | la sceneggiatura del sequel è pronta | ma Ezra Miller rischia 26 anni di prigione

Non sappiamo ancora se e quantouscirà, visti i guai legali che la star Ezra Miller sta affrontando, e che potrebbero costagli una pena a 26 anni di carcere , ma apprendiamo oggi che la sceneggiatura del sequel2 ...... finalmente o apparentemente fermato nella sua escalation di problemi legali che ha spinto a rimandare il suoal prossimo anno. In mezzo a tutto ciò, è arrivato Black Adam . Morto uomo, ...La sceneggiatura di The Flash 2, scritta dall'autore di Aquaman David Leslie Johnson-McGoldrick, è pronta, ma la star Ezra Mille è sotto processo e rischia una pena molto severa per i suoi comportamen ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...