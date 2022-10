Teatro Tram di Napoli | la stagione inizia con “Una storia per Euridice” di Luisa Guarro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) E’ pronto a tornare in sala il pubblico deldi via Port’Alba a, che per l’avvio disi affida a Unaper, scritto e diretto da, che debutterà in prima assoluta dal 20 al 30 ottobre 2022. Il monologo, interpretato da Chiara Orefice, è una suggestiva riscrittura del mito in chiave contemporanea, poetica e cruda, con una lingua che spazia dal napoletano alla prosa letteraria. Lo spettacolo, finanziato dadell’Osso ETS, è il progetto vincitore del premio “Regista con la A” riservato a spettacoli diretti da donne. Allacon la ninfa arborea amata da Orfeo, la ...

ilmattino.it

... attraverso laboratori, musica, esposizioni, dibattiti e. La dodicesima edizione del "No ... riapre il Polo Museale dei Trasporti, museo - esposizione permanente di locomotori estorici, ...E' pronto a tornare in sala il pubblico deldi via Port'Alba a Napoli, che per l'avvio di stagione si affida a Una storia per Euridice, scritto e diretto da Luisa Guarro , che debutterà in prima assoluta dal 20 al 30 ottobre ... Il Teatro Tram di Napoli riparte dal 20 ottobre tra ricerca e monologhi originali Teatro Tram, si inizia giovedì con “Una storia per Euridice”: un monologo in italiano e napoletano sulla ninfa amata da Orfeo E’ pronto a tornare in sala il pubblico del Teatro Tram di via Port’Alba a ...Rush finale per "I Corti della Formica": terminati i quattro giorni di rappresentazione, a partire da stasera i 16 lavori in gara saranno nuovamente sottoposti a giudizio, stavolta del web.Prosegui la ...