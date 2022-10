Roma Napoli | i precedenti della sfida dell’Olimpico – VIDEO

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 19 ottobre 2022), idel match che andrà in scena domenica sera all’Olimpico: tutte le curiosità sul match – Big-matchgiornata. Si affrontano la quarta contro la prima– Per Spalletti è anche il ritorno da ex nello stadio che lo ha visto protagonista– Laè reduce dall’1-0 a Genova. Mourinho ha espresso la soddisfazione per unavittoria dove Rui Patricio non ha dovuto fare interventi importanti– Ilè una macchina da gol. Ha già messo a segno 42 gol in stagione– Totale gare: 75 Vittorie33; Pareggi 29; Vittorie13– Ultima vittoria2019-20: 2-1 19 Zaniolo, 55 Veretout rig., 72 Milik (nelprimo tempo già sull’1-0 laha un rigore che Kolarov fallisce)– Ultimo pareggio: ...