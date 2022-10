Repubblica | Serie A | 60 gol in meno in un anno Segnano tutte meno | tranne il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) In unlaA ha perso 60 gol. Si segna, in campionato. Un calo generalizzato ale squadreuna: il. Lo scrive La. Quella di Spalletti è l’unica squadra che ha aumentato i gol. Oggi garantisce allo show dellaA il 10% del fatturato sotto porta. “sono spariti 60 gol dalle partite del campionato italiano, qualcuno li ha visti? Dopo 10 giornate e 100 gare, c’è un dato allarmante inA: le reti segnate sono 254 contro le 314 delle ultime due stagioni. Flessione del 19%”. Dove sono andati a finire i gol? “Dove sono scappati via i gol? L’Inter, con un saldo di -8, ne ha 4 inda Dzeko (da 7 a 3) e ha avuto Lukaku per poco. Alla Roma ...