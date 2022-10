Non è più James Bond ma | grazie alla principessa Anna | ora Daniel Craig ha in comune con 007 anche l’Ordine di San Michele e San Giorgio

Leggi su iodonna

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Appuntamento nel castello di Windsor con laperche ieri, dopo una lunga attesa dovuta alle celebrazioni del Giubileo di Platino e poi per la scomparsa della regina Elisabetta, ha finalmente ricevuto il Companion of the Order of St Michael and St George, la stessa onorificenza che possiede il personaggio di. Laaccogliea corte A voler conferire l’importante onorificenza aera stata la regina Elisabetta, la quale non riusciva proprio a dirgli di no. Con lui la sovrana aveva recitato in un’acclamata scenetta in occasione della cerimonia d’apertura delle Olimpiadi del 2012. E all’inizio di quest’anno, ...