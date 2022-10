Nella sua fitness routine? Un' attività molto speciale | che pratica quotidianamente E che anche noi adoriamo

Leggi su amica

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) foto ap Jennifer Lawrence non l’ha mai nascosto: è una pigra che non ama particolarmente fare sport. Ma quando è costretta a mettersi in forma, magari per un film, si butta a capofitto e accetta la sfida. La tenacia è una cosa seria, e lei ne ha da vendere. Per i film franchise Hunger Games o X-Men, per esempio, la sua salvezza sono state cardio, corsa e pilates. Mentre durante la preparazione di Red Sparrow, ha rivelato di essersi allenatatre ore al giorno, sei giorni alla settimana, per tre mesi. Eppure, c’è una disciplina che Jennifer Lawrence ama veramente. E che hatoin gravidanza, prima di dare alla luce il figlio Cy. Lo yoga, una delle cinqueche vi abbiamo suggerito per rimettervi in forma al rientro dalle vacanze, per l’autunno ...