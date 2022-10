Mosca ha distrutto il 30% delle centrali elettriche ucraine | ma prosegue la controffensiva a Kherson

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Una parte dell’Ucraina è sempre più al buio, mentre le forze di Kyjiv guadagnano terreno ae i russi sono costretti ad ammetterlo. «Le forze russe hannoin una settimana il 30%, causando blackout in tutto il Paese», ha scritto in un tweet il presidente Volodymyr Zelensky, aggiungendo che si tratterebbe di «un altro tipo di attacco terroristico russo», ovvero quello di «prendere di mira le infrastrutture energetiche e critiche». Dopo i continui raid da parte di, ora per Zelensky «non c’è più spazio per i negoziati con il regime di Putin». Nel mirino di, ci sono lenelle città di Kharkiv, Dnipro, Mykolaiv e Zhytomyr. Quasi 1.200 tra città e villaggi nel Paese sono ...

La strategia diin Ucraina ormai è chiara. Da una parte i bombardamenti, anche a tappetto, su obiettivi civili ... "dal 10 ottobre il 30% delle centrali elettriche ucraine è stato, ...Sei missili lanciati da Belgorod hannoi magazzini di aiuti umanitari a Kharkiv, ... In particolare renderemo sempre più difficile per l'Iran vendere le armi a'. Il presidente della ...Guerra Russia-Ucraina, la diretta di oggi martedì 18 ottobre. Le sirene antiaeree sono scattate questa mattina in metà delle regioni ucraine: lo riporta la Tass, che cita ...Raid senza sosta, in otto giorni messo fuori uso il 30% degli impianti. L'Ue: "Aiuti per l'inverno" La strategia di Mosca in Ucraina ormai è chiara. Da una parte i bombardamenti, anche a tappetto, su ...