TGCOM

L'edizione del film diretto da Luciano Salce è stata presentata alla 17esima edizione della Festa del Cinema di Roma ed è disponibile in streaming dal 19 ... lnfinity+, il restauro de "L'anatra all'arancia" per i 100 anni dalla nascita di Ugo Tognazzi Il restauro de L’Anatra all’Arancia presentato da Infinity+ in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma in occasione dei 100 anni dalla nascita di ...