(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Google si accoda ad Apple per mandare in soffitta lecome le conosciamo oggi. PassKey è il nuovo paradigma di autenticazione e la storia recente dimostra che ce n’è bisogno

ilGiornale.it

... alcune delle quali sono state richieste dai tester che loutilizzato negli ultimi mesi. Una ... Un'altra novità è l'integrazione con Bitwarden, un gestore diopen - source, che si ...... tende però anche a conservare le chiavi di crittografia (ufficialmente per consentire agli utenti di recuperare i propri messaggi anche se dovessero scordare lacon cui li... PassKey, le password hanno i giorni contati: cosa cambia Jonas Walker, ricercatore FortiGuard Labs di Fortinet, illustra le tattiche dei cybercriminali per rubare le credenziali e consiglia come generare password sicure.Il gigante di Mountain View apre a un futuro senza password alfanumeriche come le abbiamo conosciute finora. Arriva il sistema Passkey su Android e Chrome ...