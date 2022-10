La vip prega Signorini per entrare al GF Vip | “Mi merito la Casa!”

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Dopo Uomini e donne abbiamo perso le tracce di Tara Gabrieletto. Ora lancia un appello ad Alfonso: "Parteciperei al Grande Fratello Vip”. Tara Gabrieletto, ex concorrente di Uomini e donne, vorrebbe far parte del reality di Canale 5. E lo dice nel corso di Trends & Celebrities su RTL 102.5 News. L'ex di Galella, sembra che ormai sia finita da tempo tra loro, adesso ha una nuova vita. Non televisiva. L'ex di Uomini e donne svela: "Gestisco un negozio che si occupa di toilettatura per animali, ho tantissimi clienti nel negozio di animali. Sono una toelettatrice, mi occupo di cani, gatti, conigli e maialini”. Poi racconta di aver visto qualche puntata del Gf vip e di essere abbastanza amica di Antonella Fiordelisi, una delle concorrenti di questa edizione. “Devo essere onesta, lo sto guardando pochissimo perché arrivo a casa alla sera tardi dopo il ...

Il Tempo

