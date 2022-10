Il Terzo Polo è già cotto | il retroscena su Renzi e Calenda

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) “Carlo, stai sereno” che ilè già in crisi prima di nascere. Ebbene sì, volano rumors tra, in vista delle prossime consultazioni con il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per la formazione del primo governo della legislatura.assente La delegazione centrista sarà composta solo dal leader di Azione, dall’ex ministroano nel Conte II, Teresa Bellanova, e dai due capigruppo eletti ieri: Matteo Richetti alla Camera e Raffaella Paita al Senato. Il grande assente, ovviamente, è Matteo, che ha dichiarato di non poter presenziare causa impegno fuori dall’Italia. I due leader assicurano: “Ci sentiamo tutti i giorni. È incredibile che si facciano deduzioni sulla delegazione”. Eppure, una simile anomalia non può che balzare ...

2 ore fa, Pd: escluso da elettori, non da accordi 'A escludere Azione e Italia viva dalle vicepresidenze delle Camere non sono stati né gli accordi né un'entità indistinta, ma gli elettori'...IRA, UFFICIALIZZATI I CANDIDATI VICEPRESIDENTI: A BREVE ELEZIONE SENATO E CAMERA La partita dei vicepresidenti sembra essere definitivamente chiusa : quando è in corso il voto alla Camera e al ...Calenda annuncia l'Aventino all'inizio del voto sui vicepresidenti al Senato: "Il Pd ha scelto i Cinque Stelle, non ci saremo". E Scalfarotto attacca il Pd: "Parlano di allarme fascismo ma non rispett ...Roma, 19 ott. (Adnkronos) – “Gravissime affermazioni da parte del Pd : non solo offendono gli elettori che ci hanno consegnato un risultato ottimo al nostro debutto come Terzo Polo, elettori che esist ...