Frasi sui colori | per ogni stato d’animo

Leggi su dilei

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Come sarebbe la vita senza? Sicuramente meno allegra. Le diverse tonalità permettono infatti di esaltare le sfumature, dare luce e rendere più bella una persona o un oggetto. La colorazione influenza anche loumano ed è proprio per questo motivo che si stanno diffondendo sempre più ampiamente i principi dell’armocromia, ovvero l’analisi del colore personale in base alla tonalità della carnagione, e la cromopsicologia, la scienza che studia l’influenza deisulla nostra psiche. Una stanza dalle pareti diaccesi e brillanti, per esempio, non è l’ideale per aiutare il rilassamento e il riposo, ma potrebbe essere perfetta per donare energia. Ecco perciò che il rosso, il blu, il verde, il giallo e tutte le altre colorazioni, assumono un’importanza di rilievo nella nostra ...