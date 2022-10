Educazione finanziaria e formazione delle classi dirigenti | le lezioni di Poste per il futuro

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Nel corso della quinta edizione del mese dell'ha scelto di dare un contributo alladegli italiani offrendo un contributo didattico per migliorare le conoscenze dei cittadini sui temi assicurativi, previdenziali e di gestionerisorse finanziarie. L'Italia, come è noto, è, sul tema dell', l'ultimo tra i paesi d'Europa, l'ultimo paese per alfabetizzazione, e in base all'ultimo report Ocse del 2020, su un totale di 26 nazioni coinvolte nella ricerca in merito all’alfabetizzazione, il nostro paese, su un massimo di 21 punti, ha ottenuto 11,1 punti, contro una media europea pari al 12,7 per cento. L'iniziativa disi sviluppa ...

Chi vuole inserire, tra le materie scolastiche, l'. Alcune proposte riguardano festività e ricorrenze: come quella di ripristinare il giorno di vacanza per il 19 marzo, San ...... superare molte trappole mentali e scegliere il consulente finanziario giusto IL NOSTRO PROGETTO DIGli italiani risparmiano senza investire Le donne non sanno investire Come ...L’86% ha difficoltà a gestire le proprie finanze, mancano inoltre fiducia (34,6%), conoscenze (27,8%) e sicurezza (20%) ...Previsti focus su previdenza, risparmi, investimenti e protezione: i relatori illustreranno in maniera semplice i propri consigli su come muoversi in maniera sicura ...