Covid | Bassetti | “Virus ormai simil-influenzale”

Quando ti vaccini - anche per- 19 - riduci la carica virale e così riduci anche la ... In un video su Facebook l'infettivologo Matteo, direttore della clinica di Malattie infettive dell'...La salute, contagi in rialzo in Liguria.: "Prevedibile ma fisiologico, ma basta allarmismi" 29 Settembre 2022ROMA - "L'ultimo degli argomenti che purtroppo mi tocca ascoltare anche in trasmissioni Tv è che il vaccino Covid non sarebbe servito in quanto non ..."L'ultimo degli argomenti che purtroppo mi tocca ascoltare anche in trasmissioni Tv è che il vaccino Covid non sarebbe servito in quanto non previene il ...