(Di mercoledì 19 ottobre 2022) (Adnkronos) –, 62 anni, è statodel sindacatoper i prossimi quattro anni.è stato rieletto all’unanimità dai delegati al congresso nazionale di Riccione. Resterà in carica fino al 2026. “Per me è la terza rielezione – ha detto ila margine della riconferma – devo dire che è stato un momento intenso, fatto di grande emozione e di soddisfazioni. I dati Rsu evidenziano che siamo il primo sindacato in ministeri chiave quali Giustizia ed Esteri, ma siamo cresciuti anche nelle Agenzie Fiscali e al Mef, diventando la prima forza sindacale. Il congresso ha voluto premiare gli ottimi risultati raggiunti, riconfermando in toto la segreteria”. A margine della rielezione, ...

Entilocali-online

Massimo Battaglia, 62 anni, è stato riconfermato segretario del sindacatoper i prossimi quattro anni . Battaglia è stato rieletto all'unanimità dai delegati al congresso nazionale di Riccione. Resterà in carica fino al 2026. 'Per me è la terza rielezione - ha ...... in adesione allo stato di agitazione sindacale nazionale proclamato da Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Pa, Flp, Confintesa,e Usb. Ogni mattina, fino al 25 febbraio, si sono svolte assemblee in ... Confsal Unsa: Massimo Battaglia riconfermato segretario generale Roma, 19 ott. (Labitalia) – Massimo Battaglia, 62 anni, è stato riconfermato segretario del sindacato Confsal Unsa per i prossimi quattro anni. Battaglia è stato rieletto all’unanimità dai delegati al ...ANCONA - Agenzia delle Dogane e dei Monopoli delle Marche: i lavoratori sospendono il lavoro straordinario. Previsti gravi disagi per lo sdoganamento merci e le attività economiche ...