‘Carte’ | ‘bambino’ | ‘caffè’ | i nomi in codice per spacciare | preso pusher

(Di mercoledì 19 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – Carte, caffè, bambino: dietro queste parole, apparentemente innocue, si nascondeva invece un linguaggio criptato utile per poter favorire la cessione di sostanze stupefacenti. E così i carabinieri della sezione operativa della compagnia di Torre Annunziata, dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del tribunale torrese su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto all’arresto di una persona (della quale non sono state rese note le generalità), accusata di spaccio di droga continuato. La vicenda hail via da una perquisizione domiciliare effettuata presso l’abitazione dell’uomo, durante la quale venivano rinvenute varie sostanze stupefacenti, oltre a strumenti di pesatura e confezionamento della droga e telefoni cellulari adoperati per l’attività illecita. Le ...